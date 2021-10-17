السدّ افتتح التسجيل عند الدقيقة السّابعة بهدف بغداد بونجاح ثمّ أضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني.

ومنح سيف الدين فضل الله الهدفَ الثالث للسدّ بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يقلّص َ الغرافة الفارق َ بهدف شيخ دياباتي عند الدقيقة الحادية والعشرين.

وبعدها بقليل أضاف سيف الدين فضل الله الهدفَ الثاني للغرافة بعد ذلك وقّع الهيدوس على الهدف الرابع للزّعيم.

قبل أن يعود دياباتي ويمنح الغرافة الهدفَ الثالث ، ومع بداية الشّوط الثاني جاء هدف السدّ الخامس عن طريق بونجاح.

ثم سجل أحمد علاء الدين الهدفَ الرابع للغرافة، قبل أن يختتم اندري أيّو المِهرجان التهديفيّ بهدف سادس لفريق المدرّب تشافي، ليحقق السد فوزَه السّادس في ست مباريات.