تياغو بيزيرا افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الرابعة، وعادل الكوري الجنوبي نام تاي هي النتيجة للسد في الدقيقة الـ30، ومنح أكرم عفيف الفوز لحامل اللقب في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع ليصبح السد على بعد 6 نقاط من الدحيل المتصدر.