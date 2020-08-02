وجاء في الموقع الرسمي لنادي السد بطل الدوري القطري أنّ الفترة التي يحتاجها أفضل لاعب في آسيا من أجل التعافي من إصابة في أربطة الكاحل ستقارب الشهر.

وأوضح السد: "تأكد غياب أكرم عفيف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بسبب إصابته في أربطة الكاحل خلال تدريبات الفريق الأول".

وتابع: "عقب الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته في أربطة الكاحل، وأنّه سيغيب بسبب هذه الإصابة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع".

وفقد السد أمله في التتويج بلقب الدوري القطري منطقياً لكنه يتطلع لإكمال مشواره في دوري أبطال آسيا الذي سيستكمل في قطر بدءاً من شهر أيلول /سبتمبر المقبل.

