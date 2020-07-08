

وتألق أكرم عفيف بشكل ملفت للغاية إذ توّج مع منتخب بلاده بلقب كأس آسيا بداية العام كما حصد جائزة أفضل للاعب في آسيا السنة الفائتة.

وقال أكرم عفيف في تصريحات نقلها موقع نادي السد عبر الإنترنت: "في البداية أشكر إدارة نادي السد على هذه الثقة بتجديد عقدي، إنّه يوم هام بالنسبة لي وسوف أبذل كل الجهد من أجل مساعدة الفريق لتحقيق أحلامنا والفوز بالبطولات".

وأضاف أفضل لاعب في آسيا: "سعيد جداً باستمراري وسأسعى لتقديم كل ما لدي لأكون وفق تطلعات الإدارة والجهاز الفني والجماهير".

وتقوم إدارة السد بخطوات ملفتة في صعيد الاستقرار الفني والبناء للمستقبل إذ أعلنت منذ أيام عن تمديد عقد الإسباني تشافي كمدرب للفريق الأول حتى صيف 2021.