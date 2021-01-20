بغداد بونجاح افتتح التسجيل عند الدقيقة السّابعة، ثم عاد اللاعب ذاته في الدقيقة الثالثة والثلاثين ليضيف الهدف الثاني، بعدها بثلاث دقائق، دوّن رودريغو تاباتا الهدف الثالث.

ووقّعَ سانتي كازورلا على رابع الأهداف عند الدقيقة الحادية والأربعين من ركلة جزاء ليعود تاباتا في الدقيقة الثامنة والأربعين ليحرز هدفـَه الشخصي الثاني والخامسَ للسدّ.

تاباتا فرض نفسه نجما للمباراة بإحرازه الهاتريك والهدفَ السادس في الدقيقة السابعة والخمسين، فيما اختتم علي أسد مهرجان الأهداف بتسجيله الهدفَ السّابع عند الدقيقة الحادية والسبعين.

وقاد الدولي مؤيد حسن فريقه الغرافة لقلب التأخر أمام الخريطيات لفوز ثمين 2-1 منهياُ سلسلة هي الأسوأ بالعجز على الانتصار في أربع مباريات متتالية.

واستعاد "الفهود" المركز الثالث من الريان (25 نقطة) الذي كان انتزعه مؤقتاً الثلاثاء بالفوز على الوكرة 3-صفر، رافعين رصيدهم الى 27 نقطة، في حين تواصلت معاناة الخريطيات بخسارته الثالثة عشرة فظل في المركز الاخير برصيد ست نقاط فقط من فوزين.

ورد الغرافة المنقوص بطرد سعيد الحاج (64) على هدف الغاني ايفانز منساه (70)، مرتين في غضون ثلاث دقائق، الأولى عندما نفذ مؤيد كرة ثاتبة بطريقة جميلة (77) والثانية عندما استقبل اللاعب نفسه عرضية يوسف مفتاح وحولها لشباك الحارس شهاب الليثي (80).

وفي مباراة ثالثة، فرض السيلية التعادل السلبي على الأهلي رغم النقص العددي بطرد لاعبه العراقي مهند علي منذ الدقيقة الأولى جراء الخشونة.

ورفع الأهلي رصيده الى 23 نقطة في المركز السادس، فيما وصل رصيد السيلية الى 19 نقطة في المركز الثامن.