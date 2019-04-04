متابعة: فراس بن أحمد

وسجل كل من الجزائري بغداد بونجاح (6 من ركلة جزاء و46 و81) وحسن الهيدوس (24 و74 من ركلة جزاء) وأكرم عفيف (53) والكوري الجنوبي وو يونغ (94) أهداف السد فيما دوّن الهولندي نيجل دي يونغ (71) وعبد الرشيد إبراهيم (78) هدفي الأهلي.

ورفع السد رصيده إلى 54 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وفي باقي المواجهات، انتصر الخريطيات على الدحيل 1-صفر والعربي على مضيفه نادي قطر 2-1 والشحانية على مضيفه أم صلال 5-2، وتعادل الريان مع السيلية 2-2 والخور مع الغرافة دون أهداف.

السد يتوّج بطلاً للدوري القطري (رسمياً)

نهاية المباراة بفوز كبير لفريق السد على الأهلي 7-2

94: الكوري الجنوبي يونغ يسجل الهدف السابع لفريق السد (7-2)

81: بونجاح يسجل السادس لفريقه والثالث له في المواجهة (6-2)

78: عبد الرشيد إبراهيم يدوّن الهدف الثاني لنادي الأهلي (5-2)

74: الهيدوس من ركلة جزاء يسجل الهدف الخامس للسد (5-1)، الهدف الشخصي الثاني لقائد منتخب قطر في المباراة

71: الهولندي دي يونغ يسجل الهدف الأول لفريق الأهلي (4-1)

53: أكرم عفيف يسجل هدفاً رائعاً ومميزاً (4-صفر)

50: مشعل برشم، حارس السد، يبدع في ابعاد كرة متولي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سداوي على الأهلي 3-صفر

46: بونجاح يسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة بعد سلسلة من المراوغات (3-صفر)

44: بونجاح يراوغ وحارس الأهلي يتألق

42: الهيدوس ينفذ كرة ثابتة بطريقة مميزة

24: الهيدوس يدوّن الهدف الثاني لفريق السد (2-صفر)

22: برشم ينقذ شباك السد

06: الجزائري بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للسد من ركلة جزاء

بداية المباراة في استاد جاسم بن حمد بنادي السد

التشكيلة الأساسية للفريقين: السد - الأهلي



