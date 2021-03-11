السد يتعادل مع الوكرة والدحيل يتخطّى السيلية من قبل beIN SPORTS March 11, 2021 21:38 0:44 دقيقة تعادل السد المتوج باللقب مع ضيفه الوكرة بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري نجوم قطر. وفي مباراة أخرى حقق الدحيل الفوز على السيلية بهدفين دون رد. دوري نجوم قطر السد الوكرة السيلية الدحيل -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة السد يتعادل مع الوكرة والدحيل يتخطّى السيلية 3:24 دقيقة لا فائز بين سلافيا براغ ورينجرز وفياريال ينتصر 1:40 دقيقة أياكس أمستردام يضع قدماً في ربع النهائي 3:52 دقيقة ميلان يتعادل مع الـ"يونايتد" ويقترب من ربع النهائي 1:10 دقيقة فيدرر سعيد بالمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل 1:19 دقيقة باسيلاشفيلي يتحدّث عن فوزه على "الأسطورة" فيدرر 0:42 دقيقة باسيلاشفيلي يُقصي فيدرر ويعبر إلى نصف النهائي 1:05 دقيقة إنفانتينو يصل المغرب قبل مؤتمر الـ"كاف" 0:53 دقيقة مرتنس تبلغ نصف نهائي دورة دبي 3:15 دقيقة آرسنال للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب أولمبياكوس