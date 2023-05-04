وانتصر السد على مضيفه الدحيل 3-1 اليوم الخميس ضمن المرحلة الـ21 قبل الأخيرة من منافسات دوري نجوم قطر لكرة القدم.

ونجح السد في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفضل هدف الجزائري بغداد بونجاح 41.

وأحبط أكرم عفيف طموحات الدحيل بالتعديل مع بداية الشوط الثاني 51.

وذلّل الكيني أولونغا الفارق من ركلة جزاء (73) قبل أن يعود تاباتا ويضيف هدف تأمين الفوز للسد بعد دقيقتين فقط.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد طارق سلمان من طرف السد لكن ذلك لم يؤثر على انتصار فريقه الذي رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث.

وتوقف رصيد الدحيل عند 48 نقطة بفارق نقطتين فقط عن العربي الذي انتصر على الغرافة 3-0 بفضل تألق نجمه السوري عمر السومة.

ومنح السومة فريقه العربي الفوز بتسجيله الثلاثية (69 ومن ركلة جزاء (78) قبل أن يبصم على الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وسيلعب العربي مع السد بينما يواجه الدحيل منافسه الشمال في الجولة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى نجح نادي قطر بالحفاظ على حظوظه في الوصول إلى المركز الرابع متجاوزاً الأهلي 2-صفر.

ورفع قطر رصيده إلى النقطة 35 متقدماً إلى المركز الخامس بفارق نقطة عن الوكرة الرابع، بالمقابل تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز الثامن لكنه ظل بمنأى عن خطر الهبوط والملحق الفاصل.