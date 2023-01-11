الريان يواجه السد في كلاسيكو الكرة القطرية من قبل beIN SPORTS January 11, 2023 10:34 2:15 دقيقة يلتقي الريان والسد في مباراة قوية يطمح فيها الطرفان للظفرِ بالنقاط الثلاث في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر... كلاسيكو الكرة القطرية. ويأتيكم اللقاء مباشرةً في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS. تقارير إخبارية beIN SPORTS دوري نجوم قطر السد الريان -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة المنتخب الليبي ينهي تحضيراته للمشاركة في الـ"شان" 3:46 دقيقة مصير لوغريت على المحكّ بعد تصريحاته بشأن زيدان 2:00 دقيقة زيارة أشرف حكيمي لمسقط رأس والدته في المغرب 2:15 دقيقة الريان يواجه السد في كلاسيكو الكرة القطرية 1:28 دقيقة أسباس فخور بمشواره مع سيلتا فيغو 2:45 دقيقة باريس سان جيرمان ينشد تعزيز صدارته من بوابة أنجيه 2:12 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وفالنسيا 2:09 دقيقة ريال وفالنسيا يختتمان تحضيراتهما لنصف نهائي السوبر 2:26 دقيقة نيوكاسل يصعد إلى نصف نهائي كأس الرابطة 3:33 دقيقة مانشستر يونايتد يقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي