الريان يحقق فوزا ثمينا على مضيفه السيلية October 31, 2019 21:29 0:30 دقيقة اعتلى الريان صدارة الدوري القطري مؤقتا بعدما حقق فوزا ثمينا على مضيفه السيلية بهدفين دون رد لحساب الجولة التاسعة. تقارير إخبارية الريان القطري السيلية -آخر الفيديوهات 5:04 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الثانية 0:43 دقيقة فرنسا الى ثمن نهائي كأس العالم تحت 17 عاما 0:49 دقيقة المنتخب السنغالي يفوز على نظيره الهولندي 11:33 دقيقة موجز الأخبار 0:29 دقيقة مواجهة بين صلاح وتريزيغيه في ربع النهائي 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:43 دقيقة ووريرز يواصل معاناته ويخسر جهود كوري 0:33 دقيقة موناكو يطيح بمرسيليا ويتأهل لثمن النهائي 3:53 دقيقة ملخص مباراة أودينيزي وروما 3:47 دقيقة ملخص مباراة أتليتيكو بلباو وإسبانيول