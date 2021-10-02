وانتظر الريان حتى الدقائق العشر الأخيرة، لينجح في إحراز هدف الفوز، عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح قائد الفريق والنجم الجزائري ياسين براهيمي.

وأكمل الريان دقائق المباراة الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مؤمن معتصم، لكنه نجح في الحفاظ على النتيجة. وبهذا الانتصار رفع الريان رصيده إلى ست نقاط، فيما بقي الأهلي برصيد ثلاث نقاط.

وضمن الجولة ذاتها حقق قطر انتصارَه الأول هذا الموسم بتغلبه على مضيفه الغرافة بهدفين نظيفين.

قطر الذي دخل اللقاء برصيد نقطة واحدة من تعادل وثلاث خسارات، نجح في التقدم بواسطة الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة السبعين من مجهود فردي، قبل أن يتمكن اللاعبُ ذاته من تأمين انتصار فريقه الأول بتوقيعه على الهدف الثاني في الوقت المضاف بتسديدة من منتصف الملعب.

