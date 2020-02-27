الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري من قبل beIN SPORTS February 27, 2020 19:21 1:25 دقيقة عزز الدحيل صدارته بفوزه على الشحانية بثلاثة أهداف لواحد لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري القطري. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة روما يبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:37 دقيقة ناصر العطية يتوج برالي قطر كروس كانتري 1:04 دقيقة كوزنيتسوفا تبلغ المربع الذهبي بفوزها على بينتشيتش 2:23 دقيقة تياغو موتا يزور أكاديمية باريس سان جيرمان في قطر 1:25 دقيقة الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري 11:47 دقيقة موجز الأخبار 2:22 دقيقة أياكس يأمل في تعويض الخسارة 2:56 دقيقة بطولة العراق: المباريات من دون جمهور بسبب كورونا 1:41 دقيقة فلامنغو بطلاً لكأس السوبر الأميركية الجنوبية 1:04 دقيقة دورة أكابولكو: نادال إلى ربع النهائي