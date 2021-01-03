الهدفُ الوحيد لأبناءِ المدرب صبري اللموشي جاء في الدقيقة الثانية عشرة، وحمل توقيعَ البرازيلي دودو بعد مجهود ٍ فردي ٍ متميز، وتسديدة محكمة.

وتعادل قطر مع ضيفِه الغرافة بهدفين لمثلهما لحساب الجولة ذاتها.

أحمد فاضل افتتح التسجيل لقطر عند الدقيقة الحادية والأربعين. وضاعف الجزائري يوسف بلايلي النتيجة َ في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء. وقلص أحمد الجانحي الفارقَ للغرافة عند الدقيقة الرابعة والخمسين قبل أن يعادلَ جوناتان كودجيا النتيجة من ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة والخمسين.

وضمن المرحلة ذاتها حقق العربي فوزاً عريضاً على ضيقه الخور بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح مهرداد محمدي التسجيل للعربي في الدقيقة 18 ثم أضاف مهدي ترابي الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يسجل عبد الرحمن عناد الهدف الثالث للفريق العرباوي في الدقيقة 71.

