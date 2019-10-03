الدحيل يتجاوز السيلية بصعوبة ويعتلي الصدارة مؤقتا October 3, 2019 23:43 0:34 دقيقة اعتلى الدحيل صدارة الدوري القطري لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه الصعب على ضيفه السيلية بهدفين لواحد في افتتاح الجولة السادسة من الدوري القطري. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:02 دقيقة هشام الكروج يشيد بتنظيم قطر لمونديال القوى 0:34 دقيقة الدحيل يتجاوز السيلية بصعوبة ويعتلي الصدارة مؤقتا 2:35 دقيقة إشبيلية يعزّز ريادته للمجموعة الأولى 3:24 دقيقة لاتسيو يتجاوز "امتحان" رين بصعوبة 11:30 دقيقة موجز الأخبار 4:01 دقيقة أرسنال يستعرض برباعية في شباك ستاندر دو لياج 0:36 دقيقة خليلودزيتش يكشف عن لائحة المنتخب المغربي 3:38 دقيقة روما يعجز عن فك الإرتباط مع فولفسبرغر 3:03 دقيقة الـ"يونايتد" يعود من الأراضي المنخفضة بتعادل سلبي 0:30 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم القمة البرازيلية