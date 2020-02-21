الخور يتعادل مع ضيفه الريان February 21, 2020 19:52 0:26 دقيقة سقط الريان في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه الخور بهدف لمثله في الجولة الـ15 من الدوري القطري. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة الاتحاد الإيفواري يفسخ عقد كامارا بالتراضي 0:58 دقيقة الكشف عن تمثال بيليه في ريو دي جانيرو 0:36 دقيقة أورتيغا: "انتقال برايثويت لبرشلونة غير عادل" 1:33 دقيقة البوندسليغا يحتل المركز الثالث من حيث الإيرادات 0:30 دقيقة تشيلسي وتوتنهام: التغطية الخاصة 0:51 دقيقة نهائي أبطال إفريقيا بين تونس والمغرب والكاميرون 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:34 دقيقة الغرافة يتعادل مع الأهلي بهدف لمثله 4:24 دقيقة ولفرهامبتون يستعرض أمام اسبانيول 3:53 دقيقة روما يفوز بالحد الأدنى المطلوب أمام جينت