وذكر الحساب الرسمي للغرافة على "تويتر": "الدولي الجزائري عدلان قديورة يصل الدوحة عصر اليوم (الأربعاء) لاجتياز الفحص الطبي تمهيداً للانضمام لنادي الغرافة".

ويبقى للغرافة محترف أجنبي واحد بعد تعاقده هذا الموسم مع الجزائري سفيان هني والمكسيكي هيكتور مورينو والكوري الجنوبي غو جا تشول.

وساهم قديورة (33 سنة و50 مباراة دولية) أخيراً في فوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا التي اقيمت في مصر.

بدأ مشواره الاحترافي بفرنسا قبل انتقاله إلى بلجيكا ثم إنكلترا من بوابة ولفرهامبتون واندررز. حمل بعدها ألوان نوتنغهام فوريست وكريستال بالاس وواتفورد وميدلزبره.

وبات قديورة المحترف الجزائري السادس في الدوري القطري بجانب سفيان هني في الغرافة، وبغداد بو نجاح (السد) وياسين إبراهيمي (الريان) ونذير بلحاج (السيلية) ومحمد بن يطو (الوكرة).

