أبرز إنجازات تشافي مع السد القطري من قبل beIN SPORTS November 5, 2021 11:32 1:57 دقيقة مسيرة تشافي إيرنانديث مع السد القطري كانت ناجحة وتوّجها بأحد عشر لقبا كلاعب ثم كمدرب. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر السد القطري تشافي -آخر الفيديوهات 5:17 دقيقة كواليس موافقة السد على انتقال تشافي لتدريب برشلونة 1:57 دقيقة أبرز إنجازات تشافي مع السد القطري 0:46 دقيقة مدفيديف يبلغ ربع نهائي دورة باريس للماسترز 0:56 دقيقة ليس فيرديناند في حوار حصري على beIN SPORTS 1:22 دقيقة أستراليا إلى نصف نهائي كأس بيلي جين كينغ للتنس 3:02 دقيقة سيطرة مصرية على بطولة العالم لكرة السرعة 4:43 دقيقة روما ينجو من الخسارة أمام بودو غليمت 0:50 دقيقة قمة مارسيليا ولاتسيو تنتهي بتعادل مثير 3:35 دقيقة سبارتاك موسكو يفرض التعادل على ليستر سيتي 6:22 دقيقة كونتي يستهل مشواره مع توتنهام بالفوز على فيتيسه