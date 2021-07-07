نادي قطر يقدّم لاعبه الجديد خافي مارتينيز

ونشر النادي القطري لقطات للاعب الوسط الفائز بكأس العالم 2010 ويورو 2012 مع إسبانيا قائلاً: "الآن أصبح الأمر رسمياً".

نادي قطر الرياضي يتعاقد مع اللاعب الاسباني خافي مارتينيز لدعم صفوف النادي للموسم القادم.



يا هلا ويا مرحبا فيك@Javi8martinez 👑⚫️🟡 pic.twitter.com/KsvHWVPllJ — Qatar SC (@QatarSportClub) July 7, 2021

يذكر أن مارتينيز البالغ من العمر 32 عاماً، انتقل إلى نادي قطر عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ الألماني الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2012 و2021، وهو كان استهل مسيرته مع الفريق الرديف لأوساسونا في العام 2005 قبل الانتقال إلى أتلتيك بيلباو (2006-2012) وثم بايرن.













