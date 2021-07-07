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دوري نجوم قطر

نادي قطر يقدّم لاعبه الجديد خافي مارتينيز

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قدّم نادي قطر اليوم الأربعاء لاعبه الجديد الإسباني خافي مارتينيز الذي سيدعم صفوف الفريق في الموسم القادم.

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ونشر النادي القطري لقطات للاعب الوسط الفائز بكأس العالم 2010 ويورو 2012 مع إسبانيا قائلاً: "الآن أصبح الأمر رسمياً".

 

يذكر أن مارتينيز البالغ من العمر 32 عاماً، انتقل إلى نادي قطر عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ الألماني الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2012 و2021، وهو كان استهل مسيرته مع الفريق الرديف لأوساسونا في العام 2005 قبل الانتقال إلى أتلتيك بيلباو (2006-2012) وثم بايرن.

  
                  
                  
                  
                  
                  
 

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