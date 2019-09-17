خلفان إبراهيم نجم الكرة القطرية يعلن اعتزاله

اتخذ خلفان إبراهيم نجم وجناح المنتخب القطري السابق وأفضل لاعب في آسيا عام 2006 قراراً مفاجئاً وأعلن اعتزاله كرة القدم متوجهاً بالشكر للأندية التي مثلها وفي مقدمتها السد، الذي حقق معه أهم إنجازاته في الملاعب إضافة إلى العربي والريان.

ويبلغ خلفان من العمر حالياً 31 عاماً ويعد قرار اعتزاله صادماً للجميع إذ أنه انضم منذ أيام قليلة إلى نادي العربي القطري.

ويعد خلفان من أبرز نجوم السد على مر تاريخه إذ أنه خاض مع الفريق 298 مباراة (2004-2017) أحرز خلالها 78 هدفاً ثم خاض عقب ذلك تجربتين احترافيتين مع الريان والعربي لم يكتب لهما النجاح المتوقع.

على الصعيد الدولي خاض خلفان مع منتخب بلاده 90 مباراة أحرز فيها 21 هدفاً.

وحقق أفضل لاعب في آسيا عام 2006 إنجازات رائعة على مدار مشواره مع كرة قدم إذ أنه توج مع السد بلقب الدوري القطري 4 مرات إضافة لفوزه بكأس أمير دولة قطر ثلاث مرات ولقب دوري أبطال آسيا عام 2011 كما شارك مع "الزعيم السداوي" في كأس العالم للأندية عام 2011 عندما حصل الفريق على المركز الثالث.

من جانبه شكر نادي السد بشكل رسمي خلفان في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مشواره وعطائه مع الفريق قائلاً: " اعتزل اليوم أحد أبرز نجوم وأساطير نادي السد عبر التاريخ الأسطورة خلفان ابراهيم. شكراً خلفان ابراهيم وستبقى أبواب النادي مفتوحة لك لمستقبلك القادم".

اعتزل اليوم أحد أبرز نجوم وأساطير نادي #السد عبر التاريخ الاسطوره خلفان ابراهيم .



شكرا خلفان ابراهيم وستبقى ابواب النادي مفتوحه لك لمستقبلك القادم . pic.twitter.com/77OpztacJi — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) September 17, 2019



