انذار وغرامة لتشافي بعد مخالفته للبروتوكول الصحي

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد القطري "تم توجيه انذار للسيد تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد، وغرامة مالية قدرها (10.000) ريال فقط بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي والإخلال بالتعهد الموقع من قبله".

وأصيب تشافي بفيروس كورونا المستجد ثم تماثل للشفاء.

كما وقعت اللجنة عقوبات ادارية على بعض اللاعبين أيضاً لعدم التزامهم بالبروتوكول الخاص.



ويطبق اتحاد الكرة بروتوكولاً صحياً صارماً منذ عودة الدوري والمباريات في 24 تموز/يوليو الماضي، كما أن المباريات تقام دون حضور جماهيري.







