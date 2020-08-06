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انذار وغرامة لتشافي بعد مخالفته للبروتوكول الصحي

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وجّهت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم الأربعاء انذاراً للإسباني تشافي مدرب نادي السد وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال قطري بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد لاستئناف واستكمال الدوري الذي توقف على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

REUTERS

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد القطري "تم توجيه انذار للسيد تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد، وغرامة مالية قدرها (10.000) ريال فقط بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي والإخلال بالتعهد الموقع من قبله".

وأصيب تشافي بفيروس كورونا المستجد ثم تماثل للشفاء.

كما وقعت اللجنة عقوبات ادارية على بعض اللاعبين أيضاً لعدم التزامهم بالبروتوكول الخاص.
 

ويطبق اتحاد الكرة بروتوكولاً صحياً صارماً منذ عودة الدوري والمباريات في 24 تموز/يوليو الماضي، كما أن المباريات تقام دون حضور جماهيري.
                  
                  
                  
 

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