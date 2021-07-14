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دوري نجوم قطر

الغرافة يقدم مدربه الإيطالي ستراماتشوني

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قدّم نادي الغرافة القطري اليوم الأربعاء مدربه الجديد الإيطالي أندريا ستراماتشوني لوسائل الإعلام والجماهير في مؤتمر صحافي بمقر النادي.

https://twitter.com/ALGHARAFACLUB

وعبّر المدرب الإيطالي عن فخره بالتواجد في دولة قطر معرباً عن سعادته بالتوقيع مع النادي مشيداً بمستوى الدوري القطري، كما اعتبر أن استضافة قطر لكأس العالم أمر مذهل ويجذب الكثير من الاهتمام.

وقال ستراماتشوني: "سعيد لتواجدي في قطر وأتشرف بالعمل في نادي الغرافة، ورغبة النادي هي التي منحتني الثقة لقبول هذه المهمة. يجب علينا العمل على أرض الملعب وليس تقديم الوعود، وأعرف الكثير عن الأندية القطرية ومن ضمنها نادي الغرافة وهو ناد كبير ومتطور ولديه طموحات كبير في البطولات، وسأبذل كل جهدي من أجل تقديم الافضل مع الفريق".

وأضاف: "بالنسبة لملف المحترفين، فان الأمر لم يحسم حتى الان بالأسماء، ولكن الأهم هو اختيار الأفضل من بين اللاعبين لتنفيذ استراتيجية الفريق، وخلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع رئيس جهاز الكرة ورئيس النادي سيتم الإعلان عن الأسماء التي نجحنا في اختيارها لتطبيق أفكارنا في الموسم المقبل".

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