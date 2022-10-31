الغرافة يعلن رسمياً رحيل مدربه الإيطالي أندريا ستراماتشوني



وثمّن النادي في بيان له، عبر موقعه الرسمي، جهود المدرب الإيطالي في الفترة التي أشرف خلالها على الفريق منذ توليه المهمة في يوليو من العام 2021.

وكان ستراماتشوني قد قاد الغرافة في الموسم الماضي واحتل الفريق المركز الخامس برصيد 30 نقطة بعد خلافته للمدرب السابق الصربي سلافيسا يوكانوفيتش.

كما ودّع الفريق تحت قيادته منافسات دوري أبطال آسيا بحصيلة متواضعة، وذلك بخروجه من دور المجموعات مبكراً، حيث لم ينجح الفريق في تخطي عقبة هذا الدور باحتلاله المركز الثالث وحصد خمس نقاط فقط من ست مباريات مكتفياً بالفوز في مناسبة واحدة في المجموعة الثالثة التي ضمته بجانب كل من فولاذ خوزستان الإيراني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وآهال التركماني.

وخلال الجولات السبع من الموسم الحالي احتل الغرافة المركز الرابع في الدوري القطري (دوري نجوم QNB) برصيد 12 نقطة قبل توقف المنافسات.

وأعلن الغرافة عن وصول البرتغالي بيدرو مارتينيز إلى الدوحة لإتمام إجراءات التعاقد لقيادة الفهود في المرحلة القادمة.