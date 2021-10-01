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دوري نجوم قطر

السد يحسم القمّة أمام العربي

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حسم السد القمة التي جمعته بمضيفه العربي لمصلحته برباعية نظيفة لحساب الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

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وتناوب على تسجيل أهداف السد كل من الجزائري بغداد بونجاح (59) و(75) وحسن الهيدوس (61) والغاني أندريه أيو (82 من ركلة جزاء).

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 15 نقطة بالانتصار الخامس توالياً، لينفرد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة في ظل غياب شريكه السابق في الريادة الدحيل بعد تأجيل مباراته أمام الوكرة في الجولة نفسها.

وتوقف رصيد العربي عند النقطة التاسعة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن الغرافة الذي يواجه نادي قطر السبت.

في المقابل، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة السيلة والخور ضمن المرحلة ذاتها.

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