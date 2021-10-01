السد يحسم القمّة أمام العربي

وتناوب على تسجيل أهداف السد كل من الجزائري بغداد بونجاح (59) و(75) وحسن الهيدوس (61) والغاني أندريه أيو (82 من ركلة جزاء).

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 15 نقطة بالانتصار الخامس توالياً، لينفرد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة في ظل غياب شريكه السابق في الريادة الدحيل بعد تأجيل مباراته أمام الوكرة في الجولة نفسها.

وتوقف رصيد العربي عند النقطة التاسعة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن الغرافة الذي يواجه نادي قطر السبت.

في المقابل، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة السيلة والخور ضمن المرحلة ذاتها.