الخور يتعاقد مع اللبناني روبرت ملكي

وذكر الخور عبر حسابه على تويتر "رسمياً، المدافع الدولي اللبناني روبرت ملكي، في صفوف فرسان الخور قادماً من الدوري السويدي ليحل بديلاً للمدافع العراقي ريبين سولاقا الذي تم انهاء عقده بالتراضي".

وروبرت ملكي هو المحترف الثاني الذي يضمه الخور حديثاً بعد البرازيلي وليامس دوس سانتوس.

واستغني الخور مؤخراً أيضاً عن المهاجمين العراقي أحمد ياسين والبرازيلي دييغو أوكستا، فيما استمر البرازيلي فاغنر فيريرا.

بدأ روبرت ملكي مشواره الاحترافي مع نادي سيريانسكا السويدي (2011-2017)، ثم انتقل إلى إسكيلستونا (2017- 2018).

ومثل روبرت ألكسندر ميشال ملكي السويد مع منتخب تحت 19 سنة و21 سنة، ثم انضم مع شقيقه الأصغر جورج فيليكس إلى المنتخب اللبناني في 2018، وشارك معه مؤخراً في كأس آسيا 2019 في الإمارات حيث خرج منتخب بلاد الأرز من الدور الأول.