وأكّد ناصر غانم الخليفي في وقت سابق بأن لناديه قناعة راسخة بأن كرة القدم هي لعبة للجميع مبيناً أن اقتراحا لتطوير المنافسات من دون دعم اليويفا لن يحل المشكلات.

وقال الخليفي في شهر أبريل الماضي: "نادي باريس سان جيرمان مقتنعٌ قناعة راسخة أن كرة القدم لعبة للجميع. لقد كنت ثابتاً بشأن هذه النقطة منذ البداية. فبصفتنا نادي لكرة القدم، يجب التذكير أننا اسرة ومجموعة يشكل فيها المناصرون القلب النابض. ويتعيّن علينا ان نتذكّر هذا دوما ولن ننساه".

وأضاف الخليفي: "هناك حاجة ماسّة لإعادة النظر في نموذج وشكل المسابقات القائم في الاتحاد الأوروبي. المقترح الذي تقدّم به أمس الاتحاد الأوروبي يصبُّ في هذا الاتجاه. المقترح يُجسّدُ مشاورات واسعة ومكثّفة استمرت ٢٤ شهراً في ربوع المشهد الكروي الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هيئة تعملُ جاهدة منذ ٧٠ عاماً في سبيل مصالح الكرة الاوروبية وتعمل بحرص على تنميّتها. وعليه، فإننا نعتقد كنادي باريس سان جيرمان، أن أي مقترح لا يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لا يحلّ المشاكل التي تواجهها حالياً المجموعة الكروية. بالعكس، أي مقترح لا يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي ينطلق من مصالح شخصيّة".

وتابع رئيس نادي العاصمة الفرنسية: "نادي باريس سان جيرمان سيستمرُّ في العمل مع الاتحاد الأوروبي وجمعية الأندية الأوروبية (ECA) وجميع شركاء عالم الكرة الأوروبية، والعمل بالاعتماد على مبادئ الاخلاص والاحترام المتبادل".

ووجّه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رسالة شكر حارّة للخليفي على موقفه قائلا": شكراً من أعماق قلبي لناصر، لقد أظهرت أنك رجل عظيم وأنك تحترم كرة القدم وقيمها".

يذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية الأندية الأوروبية، قد قرر في أواخر شهر أبريل من العام الحالي تعيين ناصر غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيساً جديداً للهيئة.



