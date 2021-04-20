فليك يؤكد معارضته لمشروع دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 18:40 0:34 دقيقة أكد مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك معارضته لمشروع دوري السوبر الأوروبي المقترح معتبراً أنه لن يعود بالفائدة على كرة القدم في أوروبا. بايرن ميونيخ هانزي فليك دوري السوبر الأوروبي -آخر الفيديوهات 12:02 دقيقة ماذا قال فينغر عن "قضية" دوري السوبر الأوروبي ؟ 1:00 دقيقة أنباء عن انسحاب تشيلسي من دوري السوبر الأوروبي 0:43 دقيقة ريال مدريد ينهي تحضيراته لمواجهة قادش 0:41 دقيقة ماذا طلب تشيفيرين من الأندية الإنكليزية ؟ 2:38 دقيقة غضب وانقسام في إيطاليا عقب الإعلان عن دوري السوبر 0:42 دقيقة بييلسا يدين إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:34 دقيقة فليك يؤكد معارضته لمشروع دوري السوبر الأوروبي 1:35 دقيقة داودن يهاجم بشدة دوري السوبر الأوروبي 1:00 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي ترفض دوري السوبر الأوروبي 0:56 دقيقة الخليفي: "كرة القدم هي لعبة للجميع"