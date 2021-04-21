ضغوط الجماهير دفعت الأندية الإنكليزية للانسحاب من قبل beIN SPORTS April 21, 2021 19:17 2:32 دقيقة رضخت الأندية الإنكليزية الستة المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، للضغوط الجماهيرية الكبيرة وأعلنت انسحابها من المشروع. تقارير إخبارية دوري السوبر الأوروبي دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة برشلونة يلتزم سياسة الحذر في خطواته 0:52 دقيقة شبيبة القبائل ينتزع صدارة المجموعة الثانية 0:43 دقيقة بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 1:14 دقيقة رابطة الأندية ترحب بقرار انسحاب الأندية الإنكليزية 0:32 دقيقة يوفنتوس يعترف بمحدودية فرص نجاح دوري السوبر 0:36 دقيقة ميلان يرضخ لأصوات ومخاوف جماهيره 2:44 دقيقة ريال مدريد لحصد نقاط المواجهة أمام قاديش 0:44 دقيقة أتليتكو مدريد وإنتر ينسحبان من مشروع دوري السوبر 0:47 دقيقة تراجع أسهم يونايتد ويوفنتوس في الأسواق المالية 2:12 دقيقة مالك ليفربول يعتذر ويشيد بقوة الجماهير