أصدرت أندية ريال مدريد برشلونة ويوفنتوس بياناً مشتركاً يرفضون فيه بشكل قاطع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" فتح تحقيق بشأنهم مؤكدين إصرارهم على "تطوير كرة القدم" بالحوار مع الاتحاد الأوروبي.

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) خطوة جديدة من خلال فتح إجراء تأديبي بحق ثلاثة أندية هي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس التي لا تزال ترفض التخلي عن فكرتها بإقامة مسابقة "دوري السوبر الأوروبي" بعد إجهاضه إثر انسحاب 9 أندية أخرى.

وبعد تعيين عدد من "المفتشين الأخلاقيين والتأديبيين" في هذه القضية في 12 أيار/مايو، ما يوازي تحقيق أولي، فتحت المنظمة الأوروبية إجراءات تأديبية" ضد الأندية الثلاثة.

ويتعين على هيئة الرقابة والأخلاق الخاصة بها الآن إثبات "الانتهاك المحتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم" الذي ارتكبته الأندية المتمردة الثلاثة، بينما أفلتت الأندية التسعة المنسحبة من هذه الملاحقات في مقابل عقوبات مالية خفيفة.

وشددت الأندية الثلاثة على أن "فتح تحقيق تأديبي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمر غير مفهوم. إنه هجوم مباشر على سيادة القانون التي بنيناها، كمواطنين في الاتحاد الأوروبي، بطريقة ديمقراطية"، مع أخذها في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي "يظهر بالتالي عدم احترام للسلطات القضائية".

وأضافت "منذ البداية، كان هدف دوري السوبر هو تحسين وضعية كرة القدم الأوروبية، من خلال حوار دائم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل زيادة الاهتمام بالرياضة وتقديم أفضل مشهد ممكن للجماهير".

وتابع النص المشترك لريال وبرشلونة ويوفنتوس: "يجب بلوغ هذا الهدف في إطار من التضامن والتنمية طويلة المدى، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي غير المستقر الذي تعيشه العديد من الأندية الأوروبية".

وأعربت الأندية الثلاثة عن أسفها لأنه "بدلاً من استكشاف طرق تحديث كرة القدم من خلال الحوار المفتوح، ينتظر منا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الانسحاب من الإجراءات القانونية التي تتحدى احتكاره لكرة القدم الأوروبية".

وتابعت "برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد التي تملك تاريخًا يتجاوز أكثر من قرن من الزمان، لن تقبل أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط الذي لا يطاق. إنها مصممة على النقاش باحترام ومن خلال الحوار حول الحلول العاجلة التي تحتاجها كرة القدم".

واختتمت بيانها قائلة "إما أن نصلح كرة القدم أو سنشهد انهيارها الحتمي".

وأجهض مشروع الدوري السوبر بعد 48 ساعة على انطلاقه بعد انسحاب ممثلي إنكلترا الستة وهي أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام، قبل أن تلحق بها أندية ميلان وإنتر الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وبقي قطبا إسبانيا ريال وبرشلونة ومعهما يوفنتوس متمسّكين بهذا المشروع الذي لقي معارضة شديدة اللهجة من المشجعين ولاعبي الفرق الأخرى والاتحادات المحلية والاتحادين الأوروبي والدولي وحتى السياسيين، ما عجّل بفشله.