وقالت الرابطة في بيان لها أنها اجتمعت اليوم مع الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، والأندية لمناقشة الآثار المباشرة لاقتراح دوري السوبر الأوروبي.

وجاء في البيان "رفضت الأندية الـ 14 في الاجتماع بالإجماع وبقوة خطط المسابقة، كما يدرس الدوري الإنكليزي الممتاز جميع الإجراءات المتاحة لمنع هذا المشروع من التقدم، وكذلك محاسبة المساهمين المعنيين بموجب قواعده".



وتابع: "ستواصل الرابطة العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مجموعات المشجعين والحكومة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإنكليزي والرابطة الأوروبية لكرة القدم ورابطة اللاعبين المحترفين، لحماية المصالح الفضلى للعبة ودعوة الأندية المشاركة في المسابقة المقترحة إلى التوقف عن مشاركتها على الفور".



وختم البيان "يود الدوري الإنكليزي الممتاز أن يشكر المشجعين وجميع أصحاب المصلحة على الدعم الذي قدموه هذا الأسبوع بشأن هذه القضية المهمة. رد الفعل تثبت مدى أهمية مجتمع كرة القدم للناس".

ومن بين الـ12 التي أذاعت بيان تأسيس دوري السوبر الأوروبي 6 أندية إنكليزية هي: مانشستر يونايتد وسيتي، وتشيلسي، وآرسنال، وتوتنهام، ليفربول.