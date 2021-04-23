حشد من جماهير أرسنال للتنديد بمشروع دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 23, 2021 20:54 2:48 دقيقة أكد مراسل beIN SPORTS وجود أعداد كبيرة من مشجعي أرسنال أمام ملعب الإمارات قبل مباراة المدفعجية وإيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز وذلك رفضاً وتنديداً لمشروع دوري السوبر الأوروبي. دوري أبطال أوروبا الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة شيفرين يُشيد باستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 4:35 دقيقة كأس أوروبا 2020: بلباو ودبلن تخسران الاستضافة 1:55 دقيقة قطر توفر العديد من خيارات النقل الصديقة للبيئة 0:43 دقيقة نادي بوردو يعلن رحيل ملاكه 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 5:09 دقيقة برشلونة يدك مرمى خيتافي بخماسية 4:14 دقيقة نابولي ينهي سلسلة انتصارات لاتسيو 1:25 دقيقة مولينا ينتظر مونديالاً استثنائياً ومختلفاً في قطر 3:21 دقيقة أتلتيكو مدريد ينفرد بصدارة الليغا 0:28 دقيقة ميلان يعلن تمديد عقد إبراهيموفيتش لموسم إضافي