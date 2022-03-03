وقال تيباس: أشعر بغضب أكبر في كل مرة أسمع فيها أو أقرأ بياناً من دوري السوبر، ومن هذه الأندية الثلاثة. أعتقد صراحة أنها تكذب أكثر من بوتين. تواصل الأندية المنبوذة التأكيد على أنهم لن يؤثروا على الدوريات المحلية. بينما نقول بالإجماع أن السوبر ليغ يضر الدوريات في إنكلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. وأشعر بالإهانة بسبب الأذى الكبير الذي يلحقوه بنا".

