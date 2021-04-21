برشلونة يلتزم سياسة الحذر في خطواته من قبل beIN SPORTS April 21, 2021 19:14 2:26 دقيقة يتواصل الترقب في برشلونة بخصوص قرار النادي الكتالوني الذي ابتعد عن الواجهة الإعلامية منذ تأكد انضمامه إلى مشروع دوري السوبر الأوروبي. تقارير إخبارية برشلونة دوري السوبر الأوروبي دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة رابطة الأندية ترحب بقرار انسحاب الأندية الإنكليزية 0:32 دقيقة يوفنتوس يعترف بمحدودية فرص نجاح دوري السوبر 0:36 دقيقة ميلان يرضخ لأصوات ومخاوف جماهيره 2:44 دقيقة ريال مدريد لحصد نقاط المواجهة أمام قاديش 0:44 دقيقة أتليتكو مدريد وإنتر ينسحبان من مشروع دوري السوبر 0:47 دقيقة تراجع أسهم يونايتد ويوفنتوس في الأسواق المالية 2:12 دقيقة مالك ليفربول يعتذر ويشيد بقوة الجماهير 0:45 دقيقة تشيفيرين يريد "إعادة بناء الوحدة" 4:13 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 2:55 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 31