وذكر برشلونة أنه في ظل المناخ الاجتماعي والاقتصادي الحالي يشارك النادي وجهة نظر معظم كبار أوروبا بأن هناك حاجة لإصلاحات لضمان الاستدامة المالية.

وأضاف البيان أن مجلس إدارة برشلونة وافق بسرعة على أن يكون من الأندية المؤسسة للمشروع مع البحث عن صيغ جديدة للتضامن مع أسرة كرة القدم.

وأشار البيان إلى أن القرار تم اتخاذه لأن رفض فرصة الانضمام لهذا المشروع كأحد المؤسسين سيكون خطأ تاريخيًا باعتبار أن برشلونة من أفضل الأندية في العالم.

وختم البيان بأن برشلونة بوصفه ناديا كان وسيظل دائما ملكا لكل عضو من أعضائه، يحتفظ بالحق في تقديم هذا القرار الهام إلى الموافقة النهائية لهيئاته المختصة.