الحكومة الإيطالية تدعم يويفا في معركته ضد دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS October 27, 2021 18:49 2:36 دقيقة بعد انتظار حتى اللحظات الأخيرة، أرسلت الحكومة الإيطالية بيانها الرسمي إلى الاتحاد الأوروبي، كما فعلت نظيرتُها الإسبانية وحكوماتٌ أوروبية أخرى. بيانٌ يتضمن دعماً واضحا لليويفا في معركته ضد إقامة مشروع دوري السوبر الأوروبي. دوري السوبر الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:55 دقيقة نيس ومرسيليا يتعادلان في المباراة المؤجلة 2:49 دقيقة ريال مدريد يقع في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا 3:30 دقيقة ليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطة 3:11 دقيقة وست هام يجرد مانشستر سيتي من لقبه في كأس الرابطة 1:23 دقيقة ألكاراث يُقصي موراي من منافسات بطولة فيينا 2:20 دقيقة تحضيرات حثيثة لاستضافة مميّزة لجائزة قطر الكبرى 2:34 دقيقة بوسكيتس: دفعنا ثمن خطأ وعقدنا الأمور علينا 3:05 دقيقة النمر فالكاو يُسقط برشلونة 0:59 دقيقة المهندس خليفة المانع يُشيد بالكفاءات القطرية 1:53 دقيقة نقابة اللاعبين المحترفين تعارض مقترح الفيفا