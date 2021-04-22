بيريز: مشروع دوري السوبر لم يفشل بل هو مجمد

وقال بيريز إن "المشروع مجمّد. المنظمة (دوري السوبر) لا تزال موجودة"، مؤكداً أن "يوفنتوس وميلان لم يغادرا (...) نحن جميعاً معاً، نفكر ونعمل".

وأما عن انضمام نادي برشلونة، فأشار بيريز إلى أنه تحدث مع رئيس برشلونة جوان لابورتا الأربعاء و"بالطبع لا يزال منخرطاً في المشروع".

وفي حين كانت الأندية الإنكليزية الستة أول المنسحبين من بين المؤسسين الـ12 لدوري السوبر ليل الثلاثاء الأربعاء، أوضح بيريز أنه "عمل حتى وقت متأخر، حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. عملنا على هذا المشروع لسنوات. ربما لم نتمكن من شرحه. ربما سأفعل ذلك بشكل أفضل اليوم".

ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا كان يجب التوجه إليه بصفته رئيساً لريال مدريد أو لدوري السوبر، قال بيريز "لا، لا. رئيس ريال مدريد. هذا جيد".

وأضاف "لم أشاهد عدائية مماثلة قط من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورؤساء البطولات (الأوروبية) مثل إسبانيا. بدا الأمر وكأنه شيء منظم. (...) بدا الأمر وكأننا أردنا قتل كرة القدم، وكأننا أسقطنا للتو قنبلة ذرية بينما كنا نحاول ببساطة إنقاذ كرة القدم".

