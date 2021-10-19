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دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات

الحكومة الإسبانية تبلغ الاتحاد الأوروبي معارضتها مشروع دوري السوبر الأوروبي

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بعثت الحكومة الإسبانية برسالة إلى محكمة الاتحاد الأوروبي لشرح الأسباب القانونية وراء معارضتها لـ"دوري السوبر الأوروبي" لكرة القدم، وفق ما أوضحت وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية الثلاثاء لوكالة فرانس برس.

AFP


وقال مصدر من الوزارة إن الحكومة اعتبرت أن "تحسين المسابقات ممكن من خلال الحوار ودائمًا من خلال الهيئات الموجودة".

وأضاف "لقد أرسلنا هذا الرأي إلى الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا مع الاستدلال القانوني الذي قدمته الدولة".

لا تزال أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي متشبثة بدوري السوبر الأوروبي، حتى بعد انسحاب الفرق الأخرى في نيسان/أبريل الفائت، وهي مانشستر يونايتد وسيتي، تشيلسي، ليفربول، توتنهام وأرسنال من إنكلترا، قطبا ميلانو إنتر وأي سي ميلان في إيطاليا وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وفتح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إجراءات تأديبية ضد الأندية الثلاثة لكنه تراجع عنها الشهر الماضي بعد أن قضت محكمة تجارية في مدريد بأن أي عقوبة تمثل انتهاكًا لقوانين التجارة الحرة الأوروبية.

وتمت إحالة الحكم إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع صدور قرار هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان يويفا يملك سلطة لمعاقبة الأندية.

ويصر ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس على أن فكرة الدوري الانفصالي لم تمت، على الرغم من ردود الفعل العنيفة والاحتجاجات من الجماهير، لا سيما في إنكلترا.

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