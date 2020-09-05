وسجل المهاجم الشاب هدف الفوز في الدقيقة 41 من مجهود فردي، فيما أهدر مهاجم برشلونة الإسباني أنطوان غريزمان ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ويعتبر هذا الفوز والنقاط الثلاث بداية جيدة لفرنسا ضمن مجموعة صعبة تضم أيضاً البرتغال بطلة أوروبا عام 2016 وحاملة لقب النسخة الأولى من هذه البطولة العام الماضي وكرواتيا وصيفة بطلة العالم، علماً أن اللقاء بين هذين المنتخبين انتهى بفوز الاول 4-1 في بورتو.

وأشرك مدرب فرنسا ديدييه ديشان لاعب الوسط أدريان رابيو أساسياً للمرة الأولى بعدما أبعده عن منتخب "الديوك" لرفضه الجلوس على مقاعد البدلاء في مونديال روسيا 2018، إلى جانب لاعب وسط تشيلسي الانكليزي نغولو كانتي.

كما منح ديشان مدافع لايبزيغ الألماني دايوت أوباميكانو فرصة خوض مباراته الدولية الأولى في سن الـ 21 عاماً، إلى جانب رافايل فاران وبريسنل كيمبيمبي، فيما شكل لاعبو برشلونة غريزمان وسان جيرمان مبابي وتشيلسي أوليفييه جيرو ثلاثي خط الهجوم.

وغاب لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا وليون حسام عوار بسبب اصابتهما بفيروس "كوفيد-19"، قبل أن يخسر المنتخب جهود حارسه الاحتياطي ستيف مانداندا لانضمامه إلى لائحة المصابين بالفيروس.

في المقابل، خاضت السويد التي يشرف عليها المدرب يان أندرسون، اللقاء بغياب قائدها أندرياس غرانكفيست بسبب الاصابة.

وفرض المنتخب الفرنسي إيقاعه في الشوط الأول دون أي خطورة تذكر على مرمى أصحاب الأرض، فيما كانت أول محاولة خطرة من نصيب السويدي ميكايل لوستيغ الذي سدد كرة صاروخية من حوالي 30 متراً مرت بالقرب من المرمى الفرنسي (15).

ونجح الدفاع السويدي في "خنق" ثلاثي الهجوم مبابي وغريزمان وجيرو بمنع الكرات عنهم والحد من خطورته.

وبرغم اعتماد رجال ديشان خطة تضييق المساحات، إلا أن السويد كادت أن تجد الثغرة لافتتاح التسجيل بعد تمريرة في العمق وخطأ في التشتيت من مدافع ريال مدريد رافايل فاران، فوصلت الكرة إلى المهاجم ماركوس بيرغ تلقفها عند باب المنطقة وسدد، إلا أن حارس توتنهام الانكليزي هوغو لوريس تصدى للكرة بخروجه الناجح من مرماه (38)، تابعها لاعب وسط لايبزيغ الألماني إميل فورسبرغ بتمريرة عرضية لم تجد من يترجمها إلى هدف التقدم.

وعاقب المنتخب الفرنسي مضيفه بعد أقل من دقيقة بفضل موهبة مبابي الكروية الذي استفاد من عودة الكرة إليه بعدما حاول مراوغة أحد المدافعين، ليسدد كرة من زاوية صعبة خدعت الحارس أولسن (41).

وعمد ديشان إلى اخراج مبابي وادخال مهاجم مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال في الدقيقة 77، فساهم الأخير في حصول منتخب بلاده على ركلة جزاء إثر عرقلته من زميله في فريق "الشياطين الحمر" فيكتور نيلسون ليندلوف، غير أن غريزمان أهدر ركلته بعدما سدد فوق المرمى (90+5).

