من جهة أخرى تحدّث قائد المنتخب جورجو كييليني عن ذكريات آخر مواجهة جمعت المنتخبين الإيطالي والإسباني.

وتشكل مواجهة الأربعاء على ملعب "سان سيرو" الاختبار الأصعب لإيطاليا منذ تتويجها بطلة لأوروبا الصيف الفائت على حساب إنكلترا في النهائي.

وستشكل المباراة إعادة لنصف نهائي كأس أوروبا الأخيرة بين المنتخبين الذي حسمته إيطاليا لصالحها بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسبق لمانشيني أن أكد الاثنين في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن إسبانيا كانت الخصم الأصعب لإيطاليا في البطولة القارية، واعتبر أن المباراة تشكل فرصة لاختبار فريقه أمام أفضل الفرق مع اقتراب موعد كأس العالم، علمًا بأن بلجيكا وفرنسا تلتقيان في نصف النهائي الآخر في تورينو الخميس.

وقال مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق "إنها بطولة مهمة. من الواضح أنها تأتي بعد اليورو وبالتالي قد تبدو المباريات أقل أهمية. إنها مباريات بين أفضل أربعة منتخبات في أوروبا، وتساعدنا على التحسن".

وتابع صاحب الـ56 عامًا "نحن بحاجة إلى التحسن لأنه لدينا لاعبين شباب بحاجة إلى خوض مباريات مهمة. أمامنا 14 شهرًا قبل نهائيات كأس العالم، وطوال هذه الفترة نحتاج إلى تعلّم كيفية اللعب بشكل أفضل".