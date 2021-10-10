لوريس: المنتخب الفرنسي استعد بشكل جيد للفوز باللقب من قبل beIN SPORTS October 10, 2021 14:11 1:10 دقيقة في تصريح حصري لـbeIN SPORTS، أكد قائد منتخب فرنسا هوغو لوريس أن نهائي دور الأمم الأوروبية سيكون بطعم خاص أمام المنتخب الإسباني مضيفاً أن المنتخب الفرنسي استعد بشكل جيد للظفر باللقب. تقارير إخبارية هوغو لوريس دوري الأمم الأوروبية منتخب فرنسا لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة سانتوش يشدد على أهمية إشراك رونالدو في المباريات 3:02 دقيقة دربي مرتقب بين الأرجنتين وأورغواي 1:33 دقيقة البرازيل على أعتاب التأهل إلى مونديال قطر 1:10 دقيقة لوريس: المنتخب الفرنسي استعد بشكل جيد للفوز باللقب 2:40 دقيقة مشاهدة مباراة إسبانيا وفرنسا – بث مباشر اليوم 1:09 دقيقة همام الأمين: نأمل أن نكون أفضل في المباراة القادمة 1:04 دقيقة طارق سلمان يعتذر من جماهير العنابي 4:47 دقيقة إنكلترا تنتصر بالخمسة على أندورا وتدنو من التأهل 3:47 دقيقة سويسرا تعود إلى سكة الانتصارات 0:43 دقيقة الدنمارك دون هزيمة في تصفيات المونديال