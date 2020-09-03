وسجّل للمنتخب الروسي كل من أرتيم دزوبا (48 من ركلة جزاء) و(81) وفياتشسلاف كارافاييف (69) في حين وقّع ألكسندر ميتروفيتش (78) هدف صربيا الوحيد.

وضمن نفس المجموعة حقق المنتخب المجري فوزاً مفاجئاً على مضيفه التركي بهدف دون رد.

وسجّل دومينيك سزوبوسزالاي هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة (80).

مجموعة التعادلات

وضمن المجموعة الثالثة من المستوى الثالث حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة مولدوفا وكوسوفو.

أما المباراة الأخرى لحساب ذات المجموعة والتي جمعت سلوفينيا وضيفتها اليونان فقد آلت إلى التعادل السلبي.

بداية موفقة لجزر فارو

حقق منتخب جزر فارو فوزاً مهماً على مالطا بثلاثة أهداف لهدفين لحساب المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من منافسات المستوى الرابع.

وضمن نفس المجموعة انتهت مباراة لاتفيا وضيفتها أندورا بلا غالب ولا مغشلوب 0-0.

