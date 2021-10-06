فاران: سنسعى للفوز من قبل beIN SPORTS October 6, 2021 14:30 1:18 دقيقة قبل مواجهة بلجيكا المرتقبة في نصف نهائيّ دوري الأمم الأوربية أكّد مدافع ُ المنتخب الفرنسي رفاييل فاران أنّهم سيسعون إلى تحقيق الإنتصار مشيراً في الوقت ذاته أنّ المباراة أمام بلجيكا ليست ثأريّة. مقابلات رافايل فاران دوري الأمم الأوروبية -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة أوروغواي تستعد لملاقاة كولومبيا 1:04 دقيقة مدرب كوريا بينتو يدافع عن النجم سون قبل لقاء سوريا 1:18 دقيقة فاران: سنسعى للفوز 0:54 دقيقة تاباريز يتحدث عن أهمية حصد النقاط أمام كولومبيا 1:20 دقيقة المنتخب البرتغالي يعدّ العدّة لمواجهة نظيره القطري 0:39 دقيقة البرازيل تستعد لثلاث مباريات في تصفيات المونديال 0:45 دقيقة المنتخب القطري يواصل استعداداته لمواجهة البرتغال 3:09 دقيقة الكشف عن شعار "يورو 2024" 3:16 دقيقة قمّة مرتقبة بين إيطاليا وإسبانيا 3:16 دقيقة مباراة إيطاليا وإسبانيا: التغطية الخاصة