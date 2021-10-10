شاهد مراسم تتويج فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية من قبل beIN SPORTS October 10, 2021 23:24 3:06 دقيقة شاهد مراسم تتويج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه في النهائي على إسبانيا 2-1. تقارير إخبارية المنتخب الفرنسي دوري الأمم الأوروبية -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة بوليفيا تقتنص الفوز من أمام بيرو 1:24 دقيقة ديشان يتحدث عن سر الانتصار بدوري الأمم الأوروبية 0:37 دقيقة كيمبيمبي: "الانتصار لم يكن سهلاً" 3:06 دقيقة شاهد مراسم تتويج فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 0:46 دقيقة إيريك غارسيا يشرح ما حدث في هدف مبابي 4:29 دقيقة فرنسا تهزم إسبانيا وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية 1:07 دقيقة بيراردي: "كان من المهم تحقيق الفوز" 1:27 دقيقة مانتشيني يشيد بالأداء ومارتينيث يتحدّث عن النتيجة 1:07 دقيقة لقب ماراثون شيكاغو من نصيب تورا وشيبنغيتيش 0:53 دقيقة النجم السابق روي كوستا رئيساً جديداً لفريق بنفيكا