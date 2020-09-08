وسجّل رونالدو صاحب الأرقام القياسية المبهرة هدفه المئوي الدولي من تسديدته القوية لركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية.

ومنح رونالدو البرتغال التقدم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بهدف دون رد.

ويأتي هدف رونالدو رقم مئة في مباراته رقم 165 مع منتخب البرتغال.

وأصبح نجم يوفنتوس الإيطالي ثاني لاعب يصل إلى الهدف رقم مئة مع منتخب بلاده، إذ يتصدر القائمة الإيراني علي دائي بـ109 أهداف.

وبعد ذلك واصل رونالدو إنجازاته وسجل هدفه الدولي رقم 101 بعد أحرز هدف المنتخب البرتغالي الثاني في الدقيقة 72.



