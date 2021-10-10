ديشان يتحدث عن سر الانتصار بدوري الأمم الأوروبية ...الموهبة وقوة الشخصية من قبل beIN SPORTS October 10, 2021 23:40 1:24 دقيقة اعتبر ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا أن الموهبة وقوة الشخصية والذهنية الفرنسية، كانت وراء فوز منتخب الديوك بالنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا بالفوز عليها في النهائي 2-1. مقابلات ديدييه ديشان منتخب فرنسا منتخب إسبانيا -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة بوليفيا تقتنص الفوز من أمام بيرو 1:24 دقيقة ديشان يتحدث عن سر الانتصار بدوري الأمم الأوروبية 0:37 دقيقة كيمبيمبي: "الانتصار لم يكن سهلاً" 3:06 دقيقة شاهد مراسم تتويج فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 0:46 دقيقة إيريك غارسيا يشرح ما حدث في هدف مبابي 4:29 دقيقة فرنسا تهزم إسبانيا وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية 1:07 دقيقة بيراردي: "كان من المهم تحقيق الفوز" 1:27 دقيقة مانتشيني يشيد بالأداء ومارتينيث يتحدّث عن النتيجة 1:07 دقيقة لقب ماراثون شيكاغو من نصيب تورا وشيبنغيتيش 0:53 دقيقة النجم السابق روي كوستا رئيساً جديداً لفريق بنفيكا