أبطال العالم وتحت إشراف المدرب ديدييه ديشان تدرّبوا في مركزهم بكلير فونتين بمشاركة عدد من النجوم يتقدمهم أنطوان غريزمان وبينجامين بافار.

هذا ويلتقي المنتخبان الفرنسي والبلجيكي على ملعب يوفنتوس في تورينو الإيطالية من أجل مقعد في نهائي دوري الأمم.