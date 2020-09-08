اكتسح المنتخب البلجيكي ضيفه منتخب أيسلندا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في إطار دوري المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

أحرز أهداف بلجيكا أكسيل فيتسل في الدقيقة 14 ثم ميتشي باتشواي في الدقيقة 18 ودرايس ميرتينز في الدقيقة 51 قبل أن يعود باتشواي ويحرز الهدف الرابع لمنتخب بلاده والثاني له في الدقيقة 70 وفي الدقيقة 80 اختتم جيرمي دوكو الخماسية.

وكان المنتخب الأيسلندي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هولمار أورن إيجولفسون في الدقيقة الحادية عشرة.

وفي المجموعة ذاتها انتهت مواجهة الدنمارك وضيفتها إنكلترا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بذلك تصدرت بلجيكا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فيما حل منتخب الأسود الثلاثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وجاءت الدنمارك ثالثة برصيد نقطة واحدة وتذيل المنتخب الأيسلندي ترتيب المجموعة بدون أي رصيد.

ملخص مباراة الدنمارك وإنكلترا