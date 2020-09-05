متابعة - فراس بن أحمد

وسجل جواو كانسيلو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 41 وأضاف ديوغو جوتا الثاني في الدقيقة 58 ثم دوّن جواو فيليكس الثالث في الدقيقة 70 واختتم أندريه سيلفا المهرجان التهديفي لأصحاب الأرض في الدقيقة 91 في المقابل سجل برونو بيتكوفيتش هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة (90 + 1).

ورغم غياب رونالدو بسبب التهاب في أصبع قدمه اليمنى حيث تابع المباراة من المدرجات، قدم المنتخب البرتغالي أداء رائعاً وكان بإمكانه الفوز بنتيجة كبيرة بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي خلقها، لولا تألق حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش في التصدي للعديد من الكرات ومساعدة خشباته الثلاث.

وتوّج المنتخب البرتغالي بالنسخة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأووربية عقب فوزه في النهائي على حساب هولندا 1-صفر.

وفي ذات المجموعة، حقق المنتخب الفرنسي فوزاً ثميناً خارج الديار أمام السويد بهدف سجله نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في الدقيقة 41.

مباراة البرتغال وكرواتيا - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز البرتغال على كرواتيا 4-1

دق 95: سيلفا يسجل الهدف الرابع للمنتخب البرتغالي (4-1)

دق 91: بيتكوفيتش يحفظ ماء وجه منتخب كرواتيا أمام البرتغال بتسجيل هدف في شباك الحارس لوبيز (1-3)

دق 89: المنتخب البرتغالي أثبت علو كعبه على المنتخب الكرواتي في هذه المواجهة بعد أن قدم عرضاً مميزاً فبسط سيطرته أمام منافس غير جاهز لهذه المباراة

دق 70: تصويبة جواو فيليكس تستقر في شباك الحارس ليفاكوفيتش (3-صفر)

دق 58: ديوغو جوتا، لاعب ولفرهامبتون، يدون الهدف الثاني للبرتغال من مجهود مميز (2-صفر)

دق 55: برونو فيرنانديز يحاول من كرة ثابتة لكن تصويبته فوق الخشبات الثلاثة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب البرتغالي بهدف كانسيلو في الدقيقة 41.

دق 44: أندري كراماريتش يحاول خداع الحارس البرتغالي لوبيز لكن محاولته مرت قريبة من الشباك

دق 41: تصويبة جواو كانسيلو تستقر في شباك المنتخب الكرواتي (1-صفر)

دق 34: القائم ثم الحارس ليفاكوفيتش يمنعان رافاييل غيريرو من تسجيل الهدف الأول للبرتغال

دق 28: المنتخب البرتغالي في طريق مفتوح لتسجيل الأهداف بعد تتالي المحاولات الخطيرة

دق 25: حارس كرواتي عملاق ينقذ شباكه من هدف محقق بعد رأسية قوية من بيبي لتسقط الكرة أمام فيليكس الذي حاول اسكانها الشباك لكن ليفاكوفيتش جاهز لاحباط محاولات كتيبة البرتغال

دق 23: تصويبة جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، تجد القائم

دق 21: المنتخب البرتغالي يسيطر على مجريات هذه المواجهة وكرواتيا غائبة لحد هذه الدقائق.

دق19: كأننا أمام مباراة بين هجوم المنتخب البرتغالي والحارس الكرواتي ليفاكوفيتش الذي تألق في ابعاد كرة جواو كانسيلو.

دق 18: المنتخب البرتغالي يصل بسهولة لمناطق المنتخب الكرواتي لكنه يواصل اهدار الفرص بطريقة غريبة

دق 15: الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش يتألق أمام جواو فيليكس ويمنع البرتغال من التقدم في النتيجة

دق 9: نجم مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز يصوب وكرته سهلة للحارس الكرواتي ليفاكوفيتش

دق 5: تصويبة دانيلو (البرتغال) دون عنوان

بداية المواجهة بين البرتغال، المنتخب المتوج بأول نسخة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، والمنتخب الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم.

التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

البرتغال

كرواتيا

وصول منتخب البرتغال إلى الملعب

🇵🇹 João Félix, Bruno Fernandes & Bernardo Silva all start for inaugural champions Portugal... 🔥#NationsLeague pic.twitter.com/3uIsOfug9z — UEFA Nations League (@EURO2020) September 5, 2020

وصول منتخب كرواتيا إلى ملعب دراغاو في مدينة بورتو