وشارك هندرسون في التدريبات رفقة زملائه استعداداً لمواجهة إيطاليا في ميلانو ثم ألمانيا في استاد ويمبلي في لندن.. وتم استدعاء هندرسون رغم إصابته أواخر الشهر الماضي في عضلة الفخذ الخلفية وغيابه عن المباريات الأخيرة للريدز إلا أنه انضم لمنتخب الأسود الثلاثة بعد تعافيه.

