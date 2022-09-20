وشارك هندرسون في التدريبات رفقة زملائه استعداداً لمواجهة إيطاليا في ميلانو ثم ألمانيا في استاد ويمبلي في لندن.. وتم استدعاء هندرسون رغم إصابته أواخر الشهر الماضي في عضلة الفخذ الخلفية وغيابه عن المباريات الأخيرة للريدز إلا أنه انضم لمنتخب الأسود الثلاثة بعد تعافيه.
استدعاء هندرسون لتشكيلة إنكلترا قبل مواجهتي إيطاليا وألمانيا
وشارك هندرسون في التدريبات رفقة زملائه استعداداً لمواجهة إيطاليا في ميلانو ثم ألمانيا في استاد ويمبلي في لندن.. وتم استدعاء هندرسون رغم إصابته أواخر الشهر الماضي في عضلة الفخذ الخلفية وغيابه عن المباريات الأخيرة للريدز إلا أنه انضم لمنتخب الأسود الثلاثة بعد تعافيه.
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