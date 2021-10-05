إنريكي يقر بوجود عدة غيابات في صفوف إسبانيا من قبل beIN SPORTS October 5, 2021 21:29 0:45 دقيقة أقرّ لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني بوجود العديد من الغيابات في صفوف المنتخب قبل مواجهة نظيره الإيطالي مؤكّداً أن الطموح هو تقديم مباراة كبيرة أمام بطل آخر نسخة من بطولة أمم أوروبا. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا منتخب إسبانيا دوري الأمم الأوروبية لويس إنريكي -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة سيدات ليون يكتسحن هاكن السويدي بثلاثية 1:24 دقيقة مولر وروديغر يتحدثان عن حقبة فليك الجديدة 0:45 دقيقة إنريكي يقر بوجود عدة غيابات في صفوف إسبانيا 1:23 دقيقة "الفوز بالمزيد من المباريات يتطلب المزيد من الجهد" 3:31 دقيقة أسطورة كرة السلة باو غاسول يعلن اعتزاله رسمياً 0:59 دقيقة بعثة المنتخب الإسباني تشدّ الرحال إلى إيطاليا 1:28 دقيقة كلاتنبيرغ يتحدث عن تقنية الفيديو 2:48 دقيقة بالوتيلي حديث الشارع الرياضي في تركيا 0:58 دقيقة مبابي يرفض تأكيد رحيله عن سان جيرمان الصيف المقبل 4:00 دقيقة المنتخب المصري يستهل استعداداته لمواجهتي ليبيا