فودن يغيب عن مواجهتي المجر وألمانيا لإصابته بكوفيد-19

وغادر فودن مقر تدريب المنتخب، غير أن ساوثغيت قال إنه قد يلتحق مجدداً بزملائه لمباراتي إيطاليا والمجر في 11 و14 حزيران/يونيو في لندن.

وأكد ساوثغيت أنه "ثبتت إصابة فيل فودن بكوفيد، لذا اضطر للمغادرة، آمل أن يكون قادراً على الالتحاق بنا عندما نعود من ألمانيا. هذا يعتمد على أعراضه وكيف يكون تنفسه. يؤثر (الفيروس) على الجميع بشكل مختلف".

ويلتقي المنتخب الإنكليزي مع المجر في بودابست السبت بحضور ما لا يقل عن 30 ألف متفرج رغم إصدار أوامر للدولة المضيفة باللعب خلف أبواب مغلقة بسبب انتهاكات عنصرية العام الماضي.

ويستخدم الاتحاد المجري لكرة القدم ثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) تسمح للأطفال بالحضور. وبحسب تلك القواعد، يجب أن يكون كل 10 أطفال برفقة شخص بالغ.

وتتواجه إنكلترا مع ألمانيا في 7 حزيران/يونيو الحالي.

